Für die einen ist es das erste Mal, für die anderen Routine: Die Zahl der Menschen, die ein Wohnmobil ihr Eigen nennen, war noch nie so hoch wie in diesem Jahr: Laut der Statistik des Zeitungsdienstes Südwest (ZDS) ist deren Zahl von 2022 auf 2023 in Deutschland um 70 930 Exemplare angestiegen....