Ein Räuber auf einem Fahrad hat in der Göppinger Innenstadt einer 30-Jährigen den Geldbeutel entrissen. Die Frau überquerte am Samstag, kurz vor 14 Uhr die Geislinger Straße auf Höhe eines Schnellrestaurants. In der Hand hielt sie ihren Geldbeutel. Kaum auf der anderen Straßenseite angekommen, wurde sie von dem Radfahrer angerempelt. Gleichzeitig entriss er ihr die Geldbörse.

Flucht mit dem Fahrrad

Dann flüchtete er auf dem Fahrrad in Richtung Karlstraße. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Ein 35-Jähriger verfolgte den Räuber bis in die Obere Gartenstraße. Von dort aus flüchtete dieser weiter in Richtung Bahnhof. Während der Flucht warf er das Rad in der Gartenstraße von sich und flüchtete, nach Aussage eines 15-jährigen Zeugen, zu Fuß weiter. Den Geldbeutel fand man etwas später in der Davidstraße. Gesucht wird ein etwa 40- bis 50-Jähriger mit dunkelblonden Haaren, kurzer Hose und blauem T-Shirt. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise von Zeugen, (07161) 632 360.