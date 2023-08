Ein Motorradfahrer, der zahlreiche Verkehrsregeln übertrat, rief am Samstag (19. August) die Polizei auf den Plan. Das meldete das Polizeipräsidium Ulm am Montag. Der Mann auf seinem Zweirad der Marke Triumph war der Polizeistreife zunächst in Uhingen wegen seiner riskanten Fahrweise aufgefallen. Eine Streifenwagenbesatzung in einem Zivilfahrzeug nahm die Verfolgung auf. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 31-jährige Motorradfahrer auf die B10. „Dort wechselte er sofort auf den linken Fahrstreifen und raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ulm davon“, heißt es im Polizeibericht. Die Polizeibeamten folgten ihm. An der Anschlussstelle Uhingen-Ost/Faurndau habe der Motorradfahrer die B10 verlassen und trotz durchgezogener Linie mehrere Autos überholt. Auch in der Ulmer Straße habe der 31-Jährige seine rasante Fahrt fortgesetzt und weitere Autos überholt.

Mit Blaulicht und Sonderzeichen hinterher

Der Polizeistreife gelang es schließlich, unter Verwendung von Blaulicht und Sirene zu dem Motorradfahrer aufzuschließen. Vor der Einmündung der Bahnhofstraße in Uhingen am dortigen Fußgängerüberweg fuhr der Mann links an der Überquerungshilfe vorbei, ehe er auf der Schorndorfer Straße in Richtung Uhingen-Holzhausen von der Polizeistreife gestoppt werden konnte.

Der 31-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten. Außerdem setzt sich die Polizei mit der Führerscheinstelle in Verbindung.