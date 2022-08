Ein Betrunkener schlug am Montag nach einem Polizeibeamten und musste deshalb in Handschellen zur Blutabnahme. Wegen Bedrohung und Beleidigungen war der 34-Jährige angezeigt worden, teilt die Polizei mit. Deshalb sprachen ihm die Beamten gegen 17 Uhr einen Platzverweis aus. Deutlich alkoholisiert schob er sein Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Uhingen. Die Polizei wies den Mann mehrmals eindringlich darauf hin, dass er so nicht mit seinem Fahrrad fahren dürfe. Dies ignorierte der 34-Jährige beim Erreichen der Fritz-Kauffmann-Straße und stieg auf sein Rad, um in die Kirchheimer Straße weiterzufahren. Die Polizei holte ihn ein und stoppte die gefährliche Fahrt des offensichtlich Betrunkenen.

Weil er nicht mit einer Blutprobe einverstanden war, wollte er weglaufen. Die Beamten hielten den Mann fest. Der wehrte sich, riss sich los und schlug nach einem Polizisten. Daraufhin überwältigten die Ermittler den aggressiven 34-Jährigen und legten ihm Handschließen an. Beim Polizeirevier Uhingen wehrte er sich immer noch und musste sogar auf dem Boden festgehalten werden. Ein Arzt entnahm ihm dann Blut. Im Gerangel erlitt ein Beamter leichte Verletzungen, blieb aber dienstfähig. Anschließend übergab die Polizei den Mann seinen Eltern.