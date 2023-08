Am frühen Samstag gegen 1 Uhr morgens wütete ein bislang Unbekannter zwischen der Sielenwangstraße und der Kornbergstraße in Salach. Zuerst schlug er an einem Pkw ein Kennzeichen ab. Danach richtete sich sein Zorn gegen zwei Roller. Diese warf er einfach um. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Ein Zeuge konnte lediglich einen ungefähr 20 Jahre alten jungen Mann erkennen, der kurze Haare hatte und eine kurze Hose trug. Die Eislinger Polizei (Tel. 07161 8510) ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.