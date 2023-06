Das Ulmer Landgericht hat über eine Anklage der Staatsanwaltschaft Ulm gegen einen 21-jährigen und einen 19-jährigen Angeklagten zu entscheiden: Die beiden Männer sollen zwischen Ende Mai 2022 und Mitte Oktober 2022 im Raum Göppingen und in Lorch-Waldhausen Geldautomaten in Bankfilialen gesprengt haben, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Nicht in allen Fällen soll die Explosion zur Freilegung der Geldkassetten geführt haben. Vor manchen dieser Taten sollen die beiden Angeklagten Roller entwendet haben, um unerkannt zum Tatort gelangen und wieder fliehen zu können.

Mitarbeiter mit Messer bedroht

Der 21-jährige Angeklagte soll zudem Anfang November 2022 mit zwei anderen Personen eine weitere Sprengung eines noch unbekannten Geldautomaten geplant haben sowie Anfang Februar 2021 mit einer anderen Person in einer Tankstelle in Eislingen/Fils einen Tankstellen-mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen. Aus Angst um sein Leben soll der Mitarbeiter die Kasse geöffnet und der 21-jährige Angeklagte Bargeld aus der Kasse entnommen haben.

Dem 21-jährigen Angeklagten wird Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Sachbeschädigung mit versuchtem Diebstahl in vier Fällen, Diebstahl in drei Fällen, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Sachbeschädigung mit Diebstahl, Verbrechensverabredung und besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Dem 19-jährigen Angeklagten wird Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Sachbeschädigung mit versuchtem Diebstahl in vier Fällen, Diebstahl in drei Fällen und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Sachbeschädigung mit Diebstahl vorgeworfen.

Zahlreiche Verhandlungstage angesetzt

Der 21-jährige Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Er wird verteidigt von Rechts-anwalt Werner Haimayer, Stuttgart. Der 19-jährige Angeklagte wird verteidigt von Rechtsanwalt Michael Kolaczkowski, Göppingen. Der Prozess beginnt morgen um 13.30 Uhr vor dem Ulmer Landgericht. Fortsetzungstermine sind für Dienstag, 20. Juni, Freitag, 23. Juni, Dienstag, 27. Juni, sowie Donnerstag, 29. Juni, und Freitag, 30. Juni, vorgsehen.

Den Vorsitz der Kammer führt Vorsitzender Richter am Landgericht Michael Klausner, richterlicher Beisitzer ist Richter am Landgericht Martin Goeth.