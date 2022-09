Die Polizei hat auf der A 8 einen offenbar betrunkenen Sattelzugfahrer aus dem Verkehr gezogen. Auf das Fahrzeug wurde die Polizei durch einen zeugen aufmerksam gemacht. Der meldete am Samstag gegen 16 Uhr, dass auf der Autobahn bei Aichelberg ein Schwerlastfahrzeug in Schlangenlinien unterwegs sei. Eine Streife des Verkehrskommissariats Mühlhausen konnte das Fahrzeug sichten und hielt den Fahrer auf dem Parkplatz Albhöhe im Raum Merklingen an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Test ergab einen Wert um zwei Promille, berichten sie. Daraufhin wurde bei dem 45-jährigen Fahrer eine Blutprobe erhoben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.