Prekäre Lage in den Alb-Fils-Kliniken

Die Intensivstationen der Alb-Fils-Kliniken sind ausgelastet, Verlegungen in andere Kliniken kaum möglich. Entspannung ist nicht in Sicht – die Inzidenz im Landkreis steigt weiter. Und von Mittwoch an gilt die Alarmstufe im Land.