Das Thema „Teilen“ stand bei der diesjährigen Michaelisakademie

der Evangelischen Akademie Bad Boll im Fokus von Reden, Interviews und einem Podiumsgespräch. Am Ende wurde zum sechsten Mal in der inzwischen 77-jährigen Geschichte der Akademie der Akademiepreis 2022 an den Stuttgarter Mitglied...