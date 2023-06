Wie die Polizei schildert, hatten der 43-Jährige sowie der 46-Jährige am Montag zur Mittagszeit einen Vernehmungstermin auf dem Uhinger Polizeirevier. Beide Männer erschienen auch zu dem Termin, allerdings rochen die Polizisten auf dem Revier Alkohol bei den Männern, die mit dem Fahrrad zur Vernehmung gekommen waren.

Nach zwei Alkomattests war klar, dass sie deutlich zu viel getrunken hatten. Der 43-Jährige hatte über 2,6 Promille, der 46-Jährige knapp zwei Promille. Blutproben sollen nun den genauen Wert ermitteln. Sie müssen nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Erst am 12.06.2023 war ein Autofahrer zwischen Göppingen und Eislingen mit Alkohol am Steuer aufgefallen – doch in diesem Fall hatte das schlimme Folgen: Der 53-Jährige rammte mit seinem Mercedes zwei Autos . Schaden: 10.000 euro. Der Mann hatte 2,5 Promille Alkohol im Blut.