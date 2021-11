Wenn Kinder mit strahlenden Augen an diesem 1. Dezember das erste Türchen ihres Adventskalenders öffnen, ist auch Ralph Papcke in freudiger Erwartung: „Ab diesem Tag bin ich in einem neuen Leben“, sagt der 61-Jährige. Nach 45 Jahren im Polizeidienst geht der Holzmadener in den Ruhestand. Er ...