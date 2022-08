Bei einer Polizeikontrolle in Rechberghausen hat die Polizei einen Baseballschläger und eine Metallstange beschlagnahmt. Die Kontrolle fand gegen 2.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße statt. Gleich mehrere Personen und Fahrzeuge wurden unter die Lupe genommen. Dabei fiel den Beamten im Kofferraum eines Autos ein Baseballschläger und eine präparierte Metallstange auf. Beide Gegenstände können dazu benutzt werden, Menschen schwer zu verletzen. Die Polizei nahm die beiden Gegenstände in Beschlag und zeigte einen 25-Jährigen an.

Auch in Zukunft wird die Polizei Personen und Fahrzeuge kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden. Besonders in den Fokus geraten dabei immer wieder auch Hieb- und Stoßwaffen, die in Autos mitgeführt werden und offensichtlich nicht für sportliche Zwecke oder auf Baustellen eingesetzt werden sollen. Schnell ergibt sich hier der Verdacht, dass diese Gegenstände andere Menschen einschüchtern oder verletzen sollen, so die Polizei. Die Ermittler beschlagnahmen diese Waffen und zeigen Personen an, die diese mitführen – zur Sicherheit aller.