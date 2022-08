Am Sonntag gegen 2.15 Uhr wurde ein Mann in der Bahnhofstraße in Rechberghausen von der Polizei kontrolliert. Dabei warf er seine Zigarette auf den Boden und hob sie auch auf Anweisung nicht auf. Weil er behauptete, keinen Ausweis dabei zu haben, durchsuchten ihn die Beamten. Dabei verhielt er sich so unkooperativ, dass die Ermittler dem Mann Handschellen anlegten. Zudem gab der 36-Jährige ein falsches Geburtsdatum an. Jetzt gibt‘s mehrere Anzeigen.