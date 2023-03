Am Mittwoch, 29. März, zog die Polizei in Hattenhofen einen Autofahrer aus dem Verkehr. Kurz vor 1 Uhr fiel den Beamten in der Straße Reustadt der Fahrer eines VW auf. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, legte dieser den Rückwärtsgang ein und versuchte zu flüchten. Dabei fuhr der Mann in eine Hofeinfahrt und kam nicht mehr weiter, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Führerschein vor ein paar Wochen abgegeben

Bei der Kontrolle wurde schnell klar, warum der VW-Fahrer unerkannt bleiben wollte. Es stellte sich heraus, dass der Senior keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Er musste vor mehreren Wochen den Führerschein abgeben. Der Mann erhält eine Strafanzeige. Das Auto musste er stehen lassen und die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.