Am Mittwochabend (16.08.) kontrollierte die Polizei im Göppinger Stadtgebiet. Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis etwa 23 Uhr kontrollierte die Polizei in den Bereichen der Oberhofenanlagen, im Stadthallenpark sowie am Ort der Vielfalt. Bei den Personen- und Verkehrskontrollen stellte sie mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Die Polizistinnen und Polizisten fanden neben Drogen bei einigen Minderjährigen zudem Alkohol und Zigaretten. Das stellten die Beamten sicher und verständigten die Eltern.

Zwei Fahrer mit Kokain und THC unterwegs

Zwei Fahrer mussten ihr Fahrzeug stehen lassen. Denn Drogentests reagierten positiv auf Kokain und THC. Bei einem Auto war die Betriebserlaubnis erloschen. Sie alle müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Eine 35-Jährige war zur Festnahme ausgeschrieben, da sie einen Strafbefehl zu einem zurückliegenden Verstoß nicht bezahlte. Der Frau gelang es, die Haftstrafe durch Bezahlung abzuwenden. Außerdem sprach die Polizei Göppingen, die durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurde, Platzverweise gegen Störer aus.