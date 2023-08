Die Polizei hat am Samstag in Göppingen den Verkehr kontrolliert. Im Visier der Ordnungshüter waren dabei Verkehrsteilnehmer, die ihr Mobiltelefon benutzten oder nicht angegurtet waren. Wie das Polizeipräsidium Ulm berichtet, hätten die Göppinger Kollegen an der Fischstraße eine Kontrollstelle eingerichtet.

Kontrolle dauert eine Stunde

Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr ahndete die Polizei insgesamt zwei nicht angegurtete und fünf telefonierende Autofahrer.