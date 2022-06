Halten Autofahrer an einem Stoppschild an oder nicht? Das hat die Polizei am Samstag in Göppingen kontrolliert. Auf der Vordere Karlstraße überwachten Polizisten eine Stelle, die einen lokalen Unfallschwerpunkt darstellt. An der Ecke zur Mörikestraße kontrollierten sie deshalb das Verhalten de...