Am Mittwoch hat die Polizei in Eislingen einen Tuner angehalten. Kurz nach 21.45 Uhr kontrollierte die Polizei den Hyundai eines 32-Jährigen in der Stuttgarter Straße. Das Auto fuhr in Richtung Holzheimer Straße und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Auspuffanlage unzulässig

Die Beamten stellten am Fahrzeug mehrere technische Veränderungen fest. Es waren eine unzulässige Auspuffanlage und Fahrwerksfedern verbaut. Das Gewindefahrwerk war vorne und hinten so weit nach unten geschraubt, dass die Mindestbodenfreiheit von 80 Millimeter nicht mehr gegeben war.

Die Polizisten führten mit dem Fahrer ein verkehrserzieherisches Gespräch. Sie händigten dem Mann einen Mängelbericht aus.

Fahrer erhält eine Anzeige

Wenn der 32-Jährige weiter mit dem Auto fahren will, muss er das Fahrzeug so umbauen oder abnehmen lassen, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr wesentlich beeinträchtigt ist. Auf den Fahrer kommt nun auch eine Anzeige zu. Er muss deshalb mit einem Bußgeld rechnen.