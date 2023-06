Die Polizei hat einen Mann erwischt, der in der Nacht auf Sonntag in Eislingen betrunken mit dem Auto gefahren ist. Gegen 1.30 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers in der Göppinger Straße der Audi-Fahrer durch seine rasante Fahrweise auf, teilt die Polizei mit. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 48-jährigen Fahrer eindeutigen Alkoholgeruch fest. Dies habe ein Alkoholtest bestätigt. Der Mann musste eine Blutprobe und den Führerschein abgeben.