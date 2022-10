Bei einer Großkontrolle am Donnerstag in Bad Boll zog die Polizei zahlreiche Fahrer aus dem Verkehr, die unter Drogen standen. Zwischen 13 und 19 Uhr richtete die Polizei auf einem Parkplatz in Bad Boll eine Kontrollstelle ein.

Die Beamten und Beamtinnen des Polizeipräsidiums Ulm richteten dabei ihr Hauptaugenmerk auf Fahrer, die sich nach dem Konsum von Drogen ans Steuer setzten. Unterstützt wurden sie dabei von Beamten und Beamtinnen des Polizeipräsidiums Einsatz. Auch Spezialkräfte der Fahndung und der Polizeihundeführerstaffel waren im Einsatz. Zwei Drogenspürhunde überprüften insgesamt elf Autos, konnten in diesen allerdings keine Drogen finden.

Mehrere Autofahrer hatten Drogen konsumiert

Die Polizei kontrollierte insgesamt 108 Fahrzeuge und 119 Personen. Acht Fahrer hatten Drogen genommen, sie durften nicht mehr weiterfahren und mussten eine Blutprobe abgeben. Die Proben entnahm eine Ärztin direkt an der Kontrollstelle.

Insgesamt zwölf Personen erhielten eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizisten stellten Kleinmengen an Marihuana, sowie Blüten, Samen und mehrere Drogenutensilien sicher. In zwei Fällen wurde bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen Marihuana und Haschisch gefunden. Ein Fahrer muss mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Drei Autofahrer waren betrunken und mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen. Einer davon musste nach einem Alkomattest eine Blutprobe abgeben. Bei den beiden anderen war der Wert des „Alkotest“ nicht so hoch und sie durften ihre Führerscheine behalten.

Darüber hinaus ahndeten die Polizisten nicht zugelassene Umbauen an zwei Fahrzeugen. So waren Fahrwerksfedern mit einer anderen Rad-/Reifenkombination verbaut, ohne dass diese „Tuningteile“ einem Sachverständigen gezeigt wurden. Dadurch war die Betriebserlaubnis erloschen.

Da von den erwischten Fahrern zwei aus dem Ausland kommen, mussten sie Sicherheitsleistungen von 500 und 900 Euro hinterlegen. Beide Personen werden angezeigt.

Die intensiven Kontrollen sind Teil der polizeilichen Strategie, die Zahl der Drogenunfälle zu senken. Bei den Kontrollen zieht die Polizei immer wieder zahlreiche berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Das zeigt die Notwendigkeit der Kontrollen, die die Polizei auch weiterhin fortsetzen wird.