Groß angelegte Kontrolle der Polizei: Am Freitag zwischen 13 und 18 Uhr haben die Beamten verstärkt Motorradfahrer im Bereich Hohenstaufen überprüft. Hierbei wurde der Schwerpunkt auf unzulässig veränderte Motorräder und Geschwindigkeitsverstöße gelegt. Die Motorradspezialisten von der Verkehrspolizei Mühlhausen wurden bei den Kontrollen von ihren Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei und des Polizeireviers Göppingen unterstützt, teilt die Pressestelle des zuständigen Polizeipräsidiums Ulm mit.

In zwei Fällen Betriebserlaubnis erloschen

Die Polizisten kontrollierten insgesamt 33 Fahrzeuge, darunter 28 Motorräder und 33 Personen. Positiv zu vermerken sei, dass sich die meisten Motorradfahrer vorschriftsmäßig verhielten und ihre Maschinen den Normen entsprachen. Lediglich in zwei Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen. So wie bei einem 17-Jährigen auf seiner 125ccm Supermoto, ein Leichtkraftrad, das maximal 125 ccm Hubraum haben darf. Der Jugendliche hatte einen unzulässigen Frontscheinwerfer verbaut. Am Auspuff hatte er zudem seinen Dezibel-Killer ausgebaut (was das Motorrad deutlich lauter machte).

In einem weiteren Fall war die Mindestprofiltiefe an der Bereifung unterschritten. Die betroffenen Kradlenker durften nach der Kontrolle noch den direkten Weg nach Hause antreten. Sie müssen die Mängel beseitigen, um wieder am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Ein Motorradfahrer hatte keinen vorschriftsmäßigen Helm. Er wartete an der Kontrollstelle, bis eine Angehörige ihm einen zugelassenen Kraftfahrzeughelm vorbeibrachte.

Während der Motorradkontrollen machten Polizisten auch Geschwindigkeitskontrollen. Insgesamt neun Tempoverstöße ahndete die Polizei. Die gemessenen Auto- und Motorradfahrer fuhren zwischen 16 und 30 Kilometer pro Stunde außerhalb geschlossener Ortschaften zu schnell.