Auf dem Parkplatz Urweltfunde an der A8 bei Aichelberg hat die Polizei einen Sattelzug in die Werkstatt geschickt. In der Windschutzscheibe befand sich ein durchgehender Riss, sodass dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt war, teilt die Pressestelle der Polizei mit.

Weiterfahrt in die Werkstatt

Dem 27-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt bis zur nächsten Werkstatt gestattet, um sich für die Instandsetzung zu kümmern. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 185 Euro hinterlegen. Eine Streife hatte den Sattelzug am Montag gegen 15.30 Uhr kontrolliert.