Am Dienstag, 28.3.2023, stellte die Polizei an einem Kleinlaster auf der A8 erhebliche Mängel fest. Beamte der Polizei Mühlhausen fuhren kurz vor 11 Uhr auf der A8 in Richtung München, als ihnen ein Klein-Laster mit ausländischem Kennzeichen auffiel, den sie dann auf einer Rastanlage kontrollierten.

Der 42-jährige Fahrer war gewerblich unterwegs, hatte jedoch nicht die nötigen Kontrollblätter dabei. Da die Polizei Zweifel an der Verkehrssicherheit des Fahrzeugs hatte, ließen sie diese durch einen Sachverständigen prüfen. Der Gutachter stellte eine Vielzahl erheblicher Mängel fest, unter anderem an Motor, Bremsen, Scheinwerfer, Airbag und am Tank.

Der Lkw durfte nur noch mit einem Anhänger bewegt werden

Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Den Laster holte ein Mitarbeiter der zuständigen Firma mit einem Anhänger ab. Der 42-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen entgegen und musste eine Sicherheitsleistung von 675 Euro vor Ort bezahlen.

Immer vor Fahrtantritt das Fahrzeug überprüfen

Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeugführer immer für den Zustand des Fahrzeugs verantwortlich sind, das sie fahren. Dabei spielt es keine Rolle, ob man mit dem privaten Auto oder mit einem Geschäftswagen unterwegs ist. Vor jedem Fahrtantritt ist der Fahrer, die Fahrerin verpflichtet, das Fahrzeug auf gravierende Mängel zu überprüfen. Wer das versäumt, egal ob bewusst oder unbewusst, riskiert nicht nur ein hohes Bußgeld, sondern auch die eigene Haut.