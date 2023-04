Am Donnerstag untersagte die Polizei dem Fahrer eines Lasters auf der A8 die Weiterfahrt. Gegen 10.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Kleinlaster mit bulgarischer Zulassung an der Tank- und Rastanlage Gruibingen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten erhebliche technische Mängel an der Bremsanlage fest. Der Kleinlaster wurde einem Sachverständigen vorgeführt. Der stellte neben den Problemen mit den Bremsen fest, dass das Fahrzeug zusätzlich am Motor und am Getriebe Öl verlor.

Fahrzeugschein und Kennzeichen eingezogen

Die Polizei zog den Kleinlaster aufgrund der fehlenden Verkehrssicherheit aus dem Verkehr und behielt Fahrzeugschein sowie Kennzeichen ein. Die Dokumente erhält der Fahrer erst nach erfolgter Reparatur und Kontrolle durch einen Sachverständigen zurück. Da der 42-jährige Fahrer keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hatte, erhoben die Polizeibeamten von ihm zusätzlich eine Sicherheitsleistung in Höhe von 425 Euro.