Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Dienstag gegen 16.15 Uhr in die Straße „An der Oberen Halde“ in Schwäbisch Gmünd gerufen. Der Grund?

Eine Betreuerin hatte in dem Gebäude einen randalierenden Mann gemeldet. Dieser hatte dortige Bewohner mit einem Messer bedroht. Als die Polizisten eintrafen, forderten sie den 51-Jährigen im Freien auf, sich bäuchlings auf den Boden zu legen. Der Mann, der eine Hand hinter seinem Rücken hielt, weigerte sich aber, dies zu tun und ging stattdessen bedrohlich auf die Beamten zu. Diese gaben daraufhin zunächst einen Warnschuss in die Luft ab.

Nachdem der 51-Jährige auch daraufhin weiter bedrohlich auf die Polizisten zuging, überwältigten sie ihn mit Pfefferspray, brachten ihn zu Boden und sicherten ihn. Dabei wurden vier Beamte leicht verletzt. Der Randalierer wurde schließlich vorläufig in polizeilichen Gewahrsam genommen.

