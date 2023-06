Gegen 23.30 Uhr gerieten ein Mann und eine Frau auf dem Parkplatz vor einem Gebäude in der Stuttgarter Straße in Faurndau in Streit, wie die Polizei berichtet. Auslöser waren wohl Zigaretten. Der Streit unter den Alkoholisierten endete in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Mit Werkzeug auf Frau losgegangen

Der 38-Jährige griff zu einem Werkzeug und ging damit auf die 31 Jahre alte Frau los. Auch die 35-jährige Ehefrau des Mannes mischte sich ein und wurde gegenüber der 31-Jährigen handgreiflich. Die 31-Jährige verletzte sich leicht am Kopf. Zwei Zeugen trennten noch vor Eintreffen der Polizei die Kontrahenten. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen auf. Fest stand, dass alle Beteiligten deutlich unter Alkoholeinwirkung standen. Die Ermittlungen dauern an.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.