Wie die Polizei am Mittwoch erfuhr, soll ein Unbekannter auf eine Katze in Donzdorf geschossen haben. Am frühen Samstagmorgen, ab etwa 4.30 Uhr, war das Tier in den Straßen Im Herrengestell, Pfaffenhalde, Dr.-Frey-Straße und der Umgebung unterwegs. Um 8 Uhr kam die Katze dann verletzt zurück, be...