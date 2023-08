Am Montag (31.7.) fiel ein BMW durch seine rasante Fahrweise bei Göppingen auf. Eine Zeugin meldete die auffällige Fahrweise des BMW-Fahrers kurz nach 16 Uhr über Notruf. Der BMW fuhr auf der B297 von Kirchheim in Richtung Uhingen. Auf der Strecke soll der BMW mehrfach trotz Gegenverkehr überholt und mehrere Autofahrer abgedrängt haben. In Albershausen fuhr der BMW über eine rote Ampel.

Rote Ampel überfahren

Die gefährliche Fahrweise soll sich bis Uhingen fortgesetzt haben. Dort fuhr das Auto auf die B10 in Richtung Göppingen und verschwand. Das Polizeirevier Uhingen (Telefon 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum BMW und dessen Fahrweise geben können.