Bereits am Dienstag (08.08), in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr, beschädigten Unbekannte die Honda eines 17-Jährigen, wobei ein Schaden von rund 1500 Euro entstand.

Vor einem Laden abgestellt

Das Motorrad war in der genannten Zeit vor einem Geschäft in der Ledergasse in Schwäbisch Gmünd abgestellt. Die Täter rissen den Blinker, den Schalthebel und verschiedene Teile der Verkleidung ab. Hinweise zu der Tat bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580.