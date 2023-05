Ein 23-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag (24. Mai) gegen 15.50 Uhr in der Parkanlage Stadthallensee in Schorndorf einer Personenkontrolle unterzogen. Da der Mann sich weigerte, seine Personalien anzugeben und sich äußerst aggressiv und provokant verhielt, sollte er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Dagegen wehrte er sich sofort und schlug mehrfach in Richtung der Beamten, weshalb er letztlich zu Boden gebracht wurde. Auch dagegen wehrte sich der Mann vehement und trat in Richtung der Polizisten. Zwei der Beamten erlitten hierbei leichte Verletzungen.

49-Jähriger beschimpft die Polizisten

Da beim 23-Jährigen zudem noch Marihuana aufgefunden wurde, erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen. Ein 49 Jahre alter Mann, der Zeuge des Vorfalls wurde, beleidigte zudem die eingesetzten Ordnungshüter, weshalb auch auf ihn ein Strafverfahren zukommt.