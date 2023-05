Am Mittwoch (24. Mai) gegen 11 Uhr kontrollierte die Polizei einen 17-Jährigen in der Salacher Straße in Eislingen.

Verstoß gegen Waffengesetz

Dabei stellten die Beamten fest, dass der 17-Jährige in einer Bauchtasche einen Schlagring dabei hatte. Die Polizeibeamten stellten den Schlagring sicher, der nach dem Waffengesetz verboten ist. Der Teenager wird angezeigt.