Ein Senior fuhr am Montag in falscher Richtung durch einen Kreisverkehr. Der 91-Jährige war laut Polizei gegen 14.30 Uhr auf der Lorcher Straße unterwegs, als er in falscher Richtung in den Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße fuhr. Nach mehrmaligem Rangieren über den Rand des Kreisverkehrs ist er dann in Richtung Innenstadt davongefahren.

Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Verursacher wenig später an der Wohnanschrift feststellen. Die Beamten informierten die Führerscheinstelle, um die Fahrtauglichkeit des Seniors prüfen zu lassen.