Die Polizei meldete am Neujahrsmorgen auf Anfrage keine besonderen Vorkommnisse in der Silvesternacht im Kreis Göppingen. Ähnlich verhielt es sich in fast ganz Baden-Württemberg: Durch die Corona-Regeln gab es weniger Unfälle mit Verletzungen durch Böller oder Krawalle wie sonst üblich in der ...