Am Wochenende schraubten Unbekannte mehrere Scheinwerfer an dem Bagger bei Süßen ab. Die Unbekannten müssen sich laut Polizei zwischen Samstag 11 Uhr und Montag 6.30 Uhr auf das Baustellengelände an der B10 Höhe Süßen-Ost begeben haben. An dem Mietbagger schraubten die Diebe drei LED-Arbeitsscheinwerfer ab. Dabei zerschnitten sie die Stromkabel. Die Polizei Eislingen sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Das Fahrzeugzubehör hat einen Wert von mehreren hundert Euro.