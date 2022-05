Am Dienstag oder Mittwoch sind Unbekannte in mehrere Wohngebäude in Salach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, waren sie zwischen 20 und 12 Uhr unterwegs. In der Frühlingstraße hebelten sie eine Tür auf. Diese hielt stand, aber die Einbrecher gelangten dennoch in das Mehrfamilienhaus. Sie ve...