Robert Lukaschek kehrt in den Kreis Göppingen zurück. Er wird Pfarrer der Seelsorgeeinheit Lautertal, die ihren Sitz in Donzdorf hat. In Salach war am Rande eines Gottesdienstes jetzt die Rede davon, auch in Donzdorf und Lauterstein wurde am Wochenende im Umfeld der Kirchengemeinden darüber gesp...