Der Frust bei Eltern und Lehrkräften sitzt tief in der Göppinger Bodelschwingh-Schule. Verwunderlich ist das nicht. Die Schulgemeinschaft hat viel durchgemacht. Nicht erst seit heute ist die Personalnot groß. Vor etwa zwei Jahren fiel der Unterricht am Montagnachmittag einfach so weg, die ohnehin...