Kaum ein anderes Ereignis lockt so viele Gäste aus nah und fern nach Süßen wie der Ostermarkt am Ostermontag . Beim nunmehr 190. Ostermarkt ist wieder Schlemmen, Stöbern und Rummel angesagt, kündigt die Stadtverwaltung an. Zwischen 12 und 17 Uhr öffnen auch manche Läden zum verkaufsoffenen Fei...