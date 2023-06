Viele Wochen lang tanzte Michael „Mimi“ Kraus sich in die Herzen der Fans bei der RTL-Show „Let’s Dance“. In der siebten Folge der Sendung war Schluss für den früheren Handball-Profi aus Göppingen.

Nun ist der 39-Jährige in einem neuen Format bei RTL sehen: Bei „Ninja Warrior Germany Promi Special“ überwindet er mit vielen weiteren Prominenten Hindernisse in einem Parcours. Mit dabei sind unter anderem die früheren Skispringer Sven Hannawald und Martin Schmitt, Sänger Luca Hänni, Moderatorin Angela Finger-Erben, der ehemalige Fußballprofi und Reality-TV-Star Torsten Legat, der ehemalige Fußball-Torwart Timo Hildebrand sowie Christine Theiss, Fernsehmoderatorin und ehemalige Kickboxerin.

„Viel Gewicht ist förderlich“

Die Sendung wurde an diesem Donnerstag aufgezeichnet, ausgestrahlt wird sie im November, schreibt Mimi Kraus per What’s App. Und? Was ist anstrengender? Tanzen oder Ninja? „Anders ... viel Gewicht ist – juchz – förderlich“, meint der Ex-Handballer und Influencer augenzwinkernd. Mimi Kraus war zumindest am Anfang der „Let’s-Dance“-Show von Juror Joachim Llambi hin und wieder auf seine Muskeln angesprochen worden. Im Laufe der Tanzshow verlor der Göppinger jedoch jede Menge Gewicht.

Im „Ninja Warrior Germany – Promi-Special“ sammeln prominente Athletinnen und Athleten im Parcours Geld für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ im Rahmen des Spendenmarathons. Nach zwei Parcours-Runden dürfen die drei besten Promi-Athletinnen und -Athleten schließlich versuchen, den sogenannten Mount Midoriyama mit einer Höhe von 32 Metern zu bezwingen. Die Moderation übernehmen Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.