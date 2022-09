Neues Verwaltungszentrum in Göppingen

Die Stadtverwaltung stößt mit dem Vorschlag, an der Göppinger Bahnhofstraße ein Verwaltungszentrum zu bauen, auf Zustimmung. Am Donnerstag entscheidet der Gemeinderat, wie es weitergeht, was das alles kostet und wie lange die Göppinger darauf warten sollen.