Meilenstein für die Gemeinde Gammelshausen: Sie hat jetzt eine Bauhof, der für die Zukunft gerüstet ist. Einen Neubau, in dem gelagert wird, und einen Altbau, in dem gearbeitet wird. So kennzeichnete Bürgermeister Daniel Kohl die neue Zeit bei einer Einweihungsfeier bei strahlendem Sonnenschein....