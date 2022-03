Seit August ist Heike Frank das neue Gesicht an der Ebersbacher Hardtschule. Die 38-Jährige ist die neue Rektorin an der Grundschule und war zuvor zehn Jahre Konrektorin an der Stauferschule in Lorch. Aufgewachsen ist sie in Gerstetten im Landkreis Heidenheim. Ihr Handwerk hat sie an der PH in ...