Das Bauprojekt „GLAS – Grünes Leben am Schafhaus“ in Reichenbach an der Fils hat Fahrt aufgenommen. 41 nahezu energieautarke Massivholz-Häuser zur Miete werden entstehen, rund die Hälfte ist gebaut und ab Spätsommer bezugsfertig. „Wir freuen uns sehr über das Interesse an unserem Green ...