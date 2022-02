Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Eislinger Kindergärten ist enorm. Die Zahl der Kinder, aber auch die Betreuungszeiten, die Eltern beanspruchen, steigt. Entsprechend investiert die Stadt in neue Kindertagesstätten. Nachdem jetzt im Süden die „Schatzkiste“ in Eislingen Süd den Betrieb...