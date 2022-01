Zwölf Wohnungen sollen an der Rosenstraße in Eislingen für etwa 4,1 Millionen Euro gebaut werden. Aus Sicht der Stadtverwaltung passt das Vorhaben gut zur geplanten Stadtentwicklung in dem Bereich. „Die Stadt hat die Baugenehmigung erteilt“, berichtet Dirk Ringleb. Ungewöhnlich ist allerding...