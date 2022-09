Da sind die Frauen in roten Saris, Garküchen, Pagoden, die Sadhus, die heiligen Männer Indiens, die Krokodile im Chitwan Nationalpark, die für die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer an diesem Abend im Haus Filsblick in Ebersbach, Einblicke in eine magische andere Welt geben.

Astrid Vöhringer ...