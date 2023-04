Strahlender Sonnenschein verlieh der Einweihung des Naturkindergartens in der wundervollen Boller Landschaft unterhalb des Tempele und des Schützenhauses einen festlichen Rahmen. Der Einladung folgten etwa 130 Gäste, besonders diejenigen, die in irgendeiner Weise am Projekt Naturkindergarten betei...