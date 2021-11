Erneut haben am Montag Busfahrer im Landkreis gestreikt. Nach Angaben des Verkehrsverbunds VVS waren die Unternehmen Sihler in Geislingen und OVG in Göppingen betroffen. Seitens der OVG hieß es: „Unser Betrieb wird bestreikt, deshalb ruht auf allen Linien der Busverkehr.“

Entgegen der Ankün...