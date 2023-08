Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Samstag, 05.08.2023, gegen 2.10 Uhr in die Hauffstraße in Salach gerufen. Der Grund: Laut des Anrufers hatte sich ein Tier in einer Bärenfalle verfangen. Ob es sich dabei um einen Igel oder Marder handelte, konnte er aber nicht sagen. Laut Polizeiangaben hatten die Beamten den Eindruck, dass der Mann angetrunken war.

Vor Ort klärte sich die Situation dann auf: Tatsächlich hatte sich ein Tier in einer Falle verfangen. Dabei handelte es sich um einen Igel, der seiner Qual lautstark Luft machte. Allerdings befand er sich nicht in einer Bärenfalle, sondern in einer Mausefalle. Die Polizisten gaben dem Tier seine Freiheit wieder und fuhren davon. Kurze Zeit später meldete sich der Anrufer erneut und teilte frohen Mutes mit, dass er und seine Freunde jetzt auf das gerettete Leben des Igels etwas trinken würden.

Nicht-Erkennen von Tierarten ist keine Seltenheit