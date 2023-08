Sie ist so alt wie das Jahrhundert, und das hat seine Logik. Als Produkt der Lokalen Agenda 21 kam sie in die Welt, als „Agenda-Litfaßsäule“ in Boll, wo schon damals der Wunsch nach neuen Ansätzen für die Kommune und die Welt großen Schwung hatte. Lokal handeln, global denken, hieß das Mot...